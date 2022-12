Utilizadores do Twitter votam para que Elon Musk abandone o cargo de chefia

Elon Musk pediu aos utilizadores do Twitter que decidam se deve permanecer no comando da rede social, depois de admitir no domingo ter cometido um erro de lançar novas restrições à publicação de menções a redes sociais concorrentes. Até às 11h00, cerca de 12 horas depois de a sondagem ter sido lançada, mais de 57% votaram a favor da demissão.

As plataformas proibidas incluíam sites populares, como Facebook e Instagram, e os rivais iniciantes Mastodon, Tribel, Nostr, Post e o Truth Social do ex-presidente Donald Trump.

A ação para bloquear os concorrentes foi a última tentativa de Musk de reprimir certos discursos, depois de na semana passada ter encerrado uma conta no Twitter que estava a rastrear os voos de seu jato particular.

Mas a medida gerou tantas críticas, inclusive de ex-defensores do novo proprietário bilionário do Twitter, que Elon Musk prometeu não fazer mais mudanças importantes nas políticas sem antes fazer uma consulta online aos utilizadores.

O Twitter não deu nenhuma explicação da razão da escolha destes sete sites para a lista negra do Twitter, em prol de outros como o Parler, TikTok ou LinkedIn.

O Twitter também anunciou suspender, pelo menos temporariamente, as contas que incluíssem estes sites proibidos nos seus perfis.

Um caso de teste foi o do investidor Paul Graham, que no passado elogiou Musk, mas no domingo disse aos seus 1,5 milhões de seguidores no Twitter que esta última decisão tinha sido a "gota d'água" para o passar a encontrar no Mastodon, depois de a sua conta no Twitter ser suspensa, e logo depois restaurada, uma vez que Musk prometeu reverter a política poucas horas antes.

Elon Musk disse ainda que o Twitter ainda vai suspender algumas contas de acordo com a política, mas "somente quando o objetivo primário dessa conta for a promoção de concorrentes".

O Twitter já tinha tomado medidas para bloquear links para o Mastodon depois de a sua principal conta no Twitter publicar sobre a controvérsia @ElonJet na semana passada.

O Mastodon cresceu nas últimas semanas como uma alternativa para os utilizadores do Twitter insatisfeitos com a reforma de Musk, desde que comprou a empresa no final de outubro e começou a restaurar contas que considerou violrem as regras da liderança anterior do Twitter contra o ódio e a violência.

Musk baniu na quarta-feira permanentemente a conta @ElonJet e depois mudou as regras do Twitter para proibir a partilha da localização sem o consentimento do visado.

Musk baniu jornalistas que estavam a escrever sobre o seu jato, que ainda podem ser encontradas em outros sites de redes sociais, alegando que estavam a transmitir "basicamente coordenadas de assassinato".

Elon Musk usou esta justificação para a decisão de suspender na semana passada contas de vários jornalistas que cobrem a plataforma de rede social e Musk, entre eles repórteres que trabalham para o The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America e outras publicações, mas muitas dessas contas foram, entretanto, restauradas.