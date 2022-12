O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, disse esta terça-feira que conversou com o Presidente russo, Vladimir Putin, e frisou que o seu futuro Governo buscará diálogo e trabalhará a favor de um mundo sem fome e com paz.

"Conversei hoje com o Presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países", escreveu o futuro governante brasileiro na rede social Twitter. "O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz", acrescentou.