Lembra-se do chimpanzé que protagonizou um encontro ternurento com a mãe? Aconteceu o pior

“Amigos, os nosso coração estão partidos. É com a maior tristeza que anunciamos a morte repentina e inesperada de Kucheza, chimpanzé de cinco semanas”, anunciou o Sedgwick County Zoo, do estado norte-americano do Kansas, no Facebook na passada quinta-feira.

De acordo com a publicação, os tratadores encontrar Kucheza morto a ser embalado nos braços da mãe, Mahale, quando chegaram às instalações na manhã de dia 22.