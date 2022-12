Afeganistão: ONU pede aos talibãs que deixem as mulheres trabalharem em ONG

A ONU pediu, esta segunda-feira, aos talibãs para reverterem a decisão tomada no fim de semana e deixarem as mulheres trabalharem para organizações não-governamentais no Afeganistão.

O pedido foi feito pelo representante máximo das Nações Unidas no país ao ministro das Finanças afegão.

A proibição não afeta diretamente a ONU, mas impossibilita muitos dos programas de ajuda humanitária ao Afeganistão.

As autoridades talibãs ordenaram, no sábado, às organizações não governamentais nacionais e internacionais para não trabalharem mais com mulheres, após "queixas graves" de que não seguiam um código de vestuário adequado, disse à AFP fonte do Ministério da Economia.

A União Europeia reagiu e condenou a proibição das autoridades talibãs ao trabalho de mulheres em ONG locais e estrangeiras no Afeganistão.

Três agências de ajuda estrangeiras suspenderam, no domingo, as operações no Afeganistão na sequência da decisão do Governo dos talibãs de proibir as mulheres de trabalharem em organizações não-governamentais (ONG) internacionais e locais.