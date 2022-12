Tempestade nos EUA atravessa fronteiras e neve chega ao México

A vaga de frio que está a atravessar a América do Norte, estendeu-se para o sul e a neve chegou à capital do México. Uma raridade, que levou muitas famílias às zonas mais altas da região, para poderem brincar com o gelo que se acumulou.

Foi uma surpresa para muitos mexicanos, que vivem na região da capital, e para os turistas que aproveitaram estes dias de férias para visitarem a Cidade do México.

A neve acumulou-se nas zonas mais altas da Cidade do México, sobretudo junto ao vulcão Ajusco, que acabou por ficar com as estradas bloqueadas.

As autoridades locais apelaram à população para que se proteger do frio, que vai continuar nos próximos dias. A Proteção Civil ativou o alerta laranja para todo o estado.