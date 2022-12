Jogadora de xadrez iraniana competiu sem véu e agora vai mudar-se para Espanha

Uma das melhor jogadoras de xadrez do Irão está a planear mudar-se para Espanha depois de ter participado num torneio internacional sem o véu. Sara Khadem, a 804ª colocada no ranking mundial e a 10.ª melhor jogadora de xadrez no Irão não planeia regressar ao país depois do torneio no Cazaquistão por receio de sofrer represálias, disseram duas fontes ao jornal El País.

Sara Khadem, de 25 anos, o marido, o diretor de cinema Ardeshir Ahmadi e o filho do casal vão mudar-se para uma cidade espanhola. Ainda não é claro se a família já tem residência ou se planeiam pedir asilo na Espanha.

Sarasadat Khademalsharieh apareceu a jogar pelo segundo dia nos campeonatos Fide World Rapid e Blitz Chess em Almaty, Cazaquistão, sem hijab.

A jogadora de 25 anos tornou-se a mais recente de uma série de atletas que desafiaram o rígido código do Irão destinado às mulheres desde o início dos protestos antigovernamentais em setembro.