Várias personalidades enviam ao Vaticano mensagens de pesar pela morte de Bento XVI

As mensagens de pesar da morte de Bento XVI chegam ao Vaticano de todo o mundo. Marcelo Rebelo de Sousa já enviou as condolências ao Papa Francisco. Os oito anos de pontificado do Papa Bento XVI são lembrados pelo Presidente da República como um símbolo de estabilidade e de defesa dos valores

da Igreja Católica.

Na nota que está no site da Presidência da República portuguesa. Marcelo relembra ainda

a Visita Apostólica do Papa a Portugal, em maio de 2010, no décimo aniversário da beatificação dos Pastorinhos de Fátima.

O Presidente da República já enviou uma mensagem de condolências ao Vaticano manifestando profunda consternação pela morte de Joseph Ratzinger.

O Papa emérito estava muito doente e morreu esta manhã, aos 95 anos.

No Twitter, Augusto Santos Silva diz que esta perda mergulha em luto profundo a Igreja Católica e os seus fiéis. O presidente da Assembleia da República portuguesa destaca a estatura intelectual e o gesto fundacional da resignação do Papa Bento XVI.

As mensagens de pesar têm chegado ao Vaticano de todo o mundo. Uma das primeira reações

veio da Alemanha, terra natal do Papa emérito. O chanceler alemão, Olaf Sholz, diz que o mundo perdeu

uma figura definidora da Igreja Católica.

Em Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni saúda um gigante da fé e da razão que diz que a história

não pode esquecer. E nas condolências apresentadas ao Papa Francisco, diz que o Governo italiano

compartilha a "sua dor e a de toda a comunidade eclesial".

No twitter multiplicam-se as homenagens a Ratzinger. O Presidente francês Emanuel Macron sublinha

o esforço desempenhado pelo Papa emérito para um mundo mais fraternal.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, presta homenagem ao grande teólogo que visitou em 2010 o Reino Unido, o que representou um momento histórico para o país.

De Bruxelas, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, diz que a Europa lamenta a morte do Papa e cita Bento XVI que disse: “Não tenham medo, nem do mundo, nem do futuro, nem de vossa fraqueza”.

O funeral do Joseph Ratzinger realiza-se na próxima quinta-feira, na praça de São Pedro, numa celebração presidida pelo Papa Francisco.