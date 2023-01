O primeiro dia do ano foi marcado pela tomada de posse de Lula da Silva. No primeiro discurso como Presidente do Brasil neste que é o terceiro mandato, Lula não esconde a situação em que o país se encontra. A jornalista e comentadora da SIC, Giuliana Miranda, entende que o diagnóstico foi "estarrecedor".

O combate à fome no Brasil foi um dos temas que Lula abordou no discurso deste domingo.