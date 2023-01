Polícia Brasileira confirma detenção de indivíduo na cerimónia de posse de Lula da Silva

A Polícia Brasileira confirmou a detenção de um indivíduo que tentou este domingo entrar armado com uma faca na cerimónia de tomada de posse do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo um comunicado da Polícia Militar do Distrito Federal, o homem foi detido às 09:00, hora local, quando tentou entrar na zona da festa da tomada de posse no Brasil, armado com uma faca.

"O indivíduo vinha do Rio de Janeiro para participar do evento e, durante o registo, encontrou-se uma faca e fogos artificiais", segundo o comunicado do PMDF reconhecido pelo portal Diário do Centro do Mundo.

Também ao final do dia, a Polícia Federal usou um dispositivo antidrones para demolir um dispositivo aerotransportado não tripulado que invadiu a esplanada quando a cerimónia foi celebrada, informou o diário Globo.

Lula assumirá o cargo de Presidente do Brasil este domingo numa cerimónia na qual estão presentes mais de uma dezena de chefes de Estado e de Governo, e que decorre com fortes medidas de segurança.

O programa inclui vários concertos na esplanada dos Ministérios.

O Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou este domingo em Brasília cerca das 14:30 locais (17:30 em Lisboa) o desfile da tomada de posse num carro descapotável ao lado da primeira-dama, Rosângela Silva, assinalando o início formal das cerimónias.