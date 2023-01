Velório de Bento XVI começa segunda-feira e o funeral é na quinta-feira

O velório de Bento XVI começa amanhã e o funeral é na quinta-feira, na praça de são Pedro, no Vaticano. Marcelo Rebelo de Sousa já confirmou que vai estar presente nas cerimónias fúnebres.

Esta manhã, na missa de ano novo, o papa Francisco prestou homenagem a Bento XVI. Com a praça de são Pedro cheia de fiéis de todo o mundo, as primeiras palavras do papa Francisco foram para recordar bento xvi.

O Vaticano diz que o funeral vai ser solene, mas sóbrio.. Será respeitada a vontade de bento xvi de ser uma cerimónia marcada pela simplicidade.

O velório começa na segunda-feira o corpo ficará três dias em câmara ardente na basílica de são Pedro, no Vaticano, para os fiéis se possam despedir.

O funeral vai realizar-se quinta-feira de manha na praça de são Pedro, e a cerimónia será presidida pelo papa Francisco.

Marcelo Rebelo de Sousa já confirmou que vai estar presente nas cerimónias fúnebres. o presidente viaja para Itália na quinta-feira e volta a Portugal no mesmo dia.

Bento XVI deixou um testamento espiritual em que pedem perdão aos que possa ter prejudicado ao longo da vida.

no documento divulgado pela santa Sé em alemão e italiano, pede à igreja que se mantenha firma na fé perante as ideias que tentam combatê-la.

o papa emérito agradece ainda a Deus, aos pais, aos amigos e a todos aqueles que o acompanharam ao longo da vida.

As últimas palavras que terá dito antes de morrer terão sido "Jesus, eu amo-te". Pelo menos é o avança um jornal argentino, que cita fontes do mosteiro no vaticano, onde o papa emérito morreu.