Como já é habitual no último dia do ano, o Papa Francisco celebrou na Basílica de S. Pedro as Primeiras Vésperas e o Te Deum, em agradecimento pelo ano que passou. A morte do Papa emérito Bento XVI é um tema incontornável e Francisco recordou-o nesta celebração.

Lembrou o antecessor como um homem gentil e promotor do diálogo. Disse que só Deus sabe o valor dos sacrifícios que fez em nome da Igreja e agradeceu pelos católicos poderem ter tido Bento XVI como Papa durante oito anos.

O discurso do Papa Francisco:

"Por falar em gentileza, neste momento, o pensamento vai espontaneamente para o amado papa emérito Bento XVI, que esta manhã nos deixou. Com emoção, lembramo-nos da sua personalidade tão nobre, tão gentil", disse Francisco na homilia.

"Sentimos nos nossos corações muita gratidão, gratidão a Deus por o ter doado à Igreja e ao mundo, e gratidão a ele por todo o bem que conseguiu e, acima de tudo, pelo seu testemunho de fé e oração, especialmente nestes últimos anos de vida aposentada".

O adeus a Bento XVI

O antigo papa Bento XVI, que morreu este sábado com 95 anos, será enterrado a 5 de janeiro numa cripta na Basílica de S. Pedro, no Vaticano.

Joseph Ratzinger foi Papa entre 2005 e 2013, quando abdicou e passou a ser emérito da diocese de Roma, dois meses antes de comemorar oito anos no cargo.

Joseph Ratzinger nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, tornando-se no primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja.

Os abusos sexuais a menores por padres e o "Vatileaks", caso em que se revelaram documentos confidenciais do papa, foram temas que agitaram o seu pontificado. Bento XVI classificou os abusos como um "crime hediondo" e pediu desculpa às vítimas.