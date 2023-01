A caneta, as lágrimas, a cadela e o coração: as imagens da tomada de posse de Lula da Silva

Milhares de pessoas assistiram, este domingo, à tomada de posse de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente do Brasil. A cerimónia, que contou com uma operação especial de sem precedentes devido à ameaça da extrema-direita, decorreu sem incidentes de maior.

A cerimónia contou com o tradicional Rolls-Royce, mas teve algumas surpresas: a primeira foi durante a assinatura. Lula da Silva decidiu “quebrar o protocolo” para contar a história da caneta que usou para escrever a sua assinatura.

A entrega da faixa presidencial contou também com uma novidade. Com Jair Bolsonaro fora do país, a faixa foi entregue por um grupo de cidadãos que representava a população brasileira. Além dos cidadãos, também a cadela Resistência - de Lula da Silva e da mulher Janja - acompanhou o grupo na subida até ao Palácio do Planalto.

Lula da Silva prometeu “reconstruir” o Brasil e voltar a acabar com a fome. No momento do discurso perante os milhares de cidadãos que assistiam à cerimónia, o Presidente não conteve as lágrimas.