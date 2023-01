Discurso de Lula da Silva "não foi agregador", foi "duro para Bolsonaro"

Lula da Silva entra no Palácio do Planalto este domingo depois de ter discursado ao mundo como novo Presidente do Brasil. Ricardo Costa entende que o discurso foi "agregador", no sentido em que "aquela ideia de unir todos não estava ali". Todavia, na ótica de Ricardo Costa, foi "duro" para Bolsonaro e para a sua política.

A conjuntura social e económico-financeira do Brasil esteve presente no discurso do Presidente Lula, quando espelhou as suas preocupações e as suas metas para este que é o seu terceiro mandato presidencial. No entanto, o contexto atual do Brasil não se compara com o Brasil que viu Lula a ser eleito Presidente pela primeira vez em 2003, considera Ricardo Costa.