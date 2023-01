Como será o funeral de Bento XVI na Praça de São Pedro?

Milhares de pessoas continuam esta quarta-feira a homenagear Bento XVI no terceiro dia de velório. O Papa emérito foi lembrado pelo Papa Francisco, na habitual audiência geral. O chefe da igreja Católica disse que o antecessor foi um grande mestre da catequese.

Recebido em festa pelos milhares de fiéis na audiência geral, o Papa fez questão de dedicar o início da intervenção a Bento XVI.

No encontro semanal com os fiéis, Francisco saudou os presentes vindos de vários países nos primeiros dias do ano, marcados pelas cerimónias fúnebres do Papa emérito.

Tirou fotografias, cumprimentou noivos recém-casados num registo descontraído na véspera de presidir a um dos momentos mais solenes da história recente da igreja Católica.

Funeral na Praça de São Pedro

A zona da praça e basílica de São Pedro, em Roma, tornar-se-á uma zona vermelha de acesso restrito durante o funeral do Papa Bento XVI na quinta-feira. A segurança foi reforçada e o espaço aéreo estará fechado.

Será o Papa Francisco a conduzir o funeral de Bento XVI, na quinta-feira de manhã, na praça de São Pedro.

A partir da meia-noite de hoje e até às 14 horas de quinta-feira, o acesso à zona será permitido apenas através dos portões controlados pelas autoridades e será proibida a venda e consumo de bebidas em garrafas ou recipientes de vidro antes e depois da cerimónia fúnebre.

Itália colocará as suas bandeiras a meia haste em sinal de luto durante o funeral.

Esta quarta-feira, e pelo terceiro dia, milhares de pessoas continuam a passar pela Basílica onde o corpo do Papa emérito está em câmara ardente.

Só nos primeiros dois dias do velório, 135 mil pessoas estiveram na Basílica de São Pedro, um número superior às expetativas das autoridades que ultimam os preparativos para o funeral.

A Santa Sé convidou apenas os chefes de Estado de Itália e da Alemanha, mas serão várias as figuras intencionais que estarão no Vaticano, incluindo o Presidente português, que decretou luto nacional na quinta-feira.

Bento XVI será sepultado na cripta da Basílica de São Pedro, no túmulo que já foi ocupado por João Paulo II.