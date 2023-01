Afluência ao velório de Bento XVI foi o dobro da esperada

Milhares de pessoas estão a passar pelo Vaticano para homenagear Bento XVI. No primeiro dia do velório, a afluência foi o dobro da esperada. O funeral do Papa emérito está marcado para quinta-feira e Marcelo Rebelo de Sousa já confirmou que vai estar presente.

Ainda o dia não tinha nascido e já centenas de pessoas formavam fila junto à Basílica de São Pedro. Alguns féis presentes no local relatam que chegaram às 4:00, de forma a garantirem presença no velório do Papa emérito.

Hoje, segundo dia das cerimónias, as portas abriram duas horas mais cedo do que ontem, uma vez que a afluência superou as expectativas. Ao longo desta segunda-feira passaram pelo local 65 mil pessoas, o dobro do que era estimado pelas autoridades.

“Sinto compaixão por ele. Tive o prazer, a alegria e a sorte de o conhecer quando ele estava vivo. Não consigo descrever as emoções que sinto agora, sinto-me atordoado. Sinto muitas emoções diferentes”, confessa uma das muitas pessoas que fizeram questão de se despedir de Bento XVI.

Entre os fiéis presentes esta manhã na homenagem ao Papa emérito, esteve também o primeiro-ministro da Hungria.

A Santa Sé só convidou oficialmente para o funeral os chefes de Estado italiano e da Alemanha, o país de origem de bento XVI. Ainda assim, o Presidente português já confirmou que estará presente.

O evento acontece na quinta-feira, na Praça de São Pedro, e será presidido pelo Papa Francisco.