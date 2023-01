Marcelo confirma que vai estar nas cerimónias fúnebres de Bento XVI "em representação do Estado português"

O Presidente da República manifestou, desde logo, intenção de deslocar-se esta semana ao varicano para marcar presença no funeral do Papa emérito. O chefe de Estado sublinha que parte na quinta-feira para participar nas cerimónias fúnebres de Bento XVI, que se realizam nesse mesmo dia. Marcelo Rebelo de Sousa destaca que este ano Portugal vai receber as Jornadas Mundiais da Juventude e que esse é motivo mais do que suficiente para estar presente

Marcelo Rebelo de Sousa confirma que vai estar nas cerimónias fúnebres do Papa emérito Bento XVI, "em representação do Estado português" e não a título pessoal.

Segundo as informações que disse dispor, "a Santa Sé tratará em pé de igualdade todos os chefes de Estado".

O funeral de Bento XVI realiza-se na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, às 9:30 locais (08:30 em Lisboa), numa celebração presidida pelo Papa Francisco. Apenas as delegações do Governo e da Presidência de Itália e da Alemanha participarão oficialmente da cerimónia.