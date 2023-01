Eva Kaili diz estar a ser "torturada", justiça impediu-a de ver a filha

A ex-vice-presidente do Parlamento Europeu acusa a justiça belga de a impedir de ver a filha. Eva Kaili está em prisão preventiva há quase um mês no âmbito do escândalo Qatargate.

De acordo com a televisão grega Star, Eva Kaili, que se encontra numa prisão belga, pediu para ver a filha presencialmente ou por videochama, mas os pedidos foram recusados.

“Estou a ser torturada. Isto é injusto”, disse Kaili numa entrevista à televisão grega.

A criança vive atualmente com o avô materno, visto que o pai, Francesco Giorgi, também se encontra detido.

Os advogados de defesa de Kaili acusam as autoridades belgas de tentarem levá-la ao limite.

A defesa da ex-vice-presidente do Parlamento Europeu vai mais uma vez pedir à justiça belga a sua libertação com pulseira eletrónica, declarou o advogado Michalis Dimitrakopulos, na televisão privada Skai.

Sob a acusação de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro, a polícia belga deteve vários suspeitos em 09 de dezembro, entre eles a ex-vice-presidente do PE Eva Kaili.