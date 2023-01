O Natal Ortodoxo na Terra Santa com um agravar da tensão entre Israel e a Palestina

O Natal Ortodoxo foi celebrado na Terra Santa.

Coincide com um novo agravar da tensão entre israelitas e palestinianos e com a iniciativa do novo governo ultranacionalista de Benjamin Netanyahu de tentar um acordo de paz com a Arábia Saudita.

Na Terra Santa celebra-se o Natal Ortodoxo. Tradicionalmente este tem outra data porque a igreja ortodoxa utiliza o calendário juliano e não respeita o calendário gregoriano. É assim que o Natal ortodoxo é comemorado 13 dias mais tarde.

A reportagem é do correspondente da SIC no Médio Oriente, Henrique Cymerman.