Sismo de magnitude 7,6 na Indonésia

Um sismo de magnitude 7,6 na Escala de Richter atingiu, esta segunda-feira, as ilhas de Tanimbar, na Indonésia, informaram o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico ( EMSC , na sigla em inglês) e o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Não foi emitido alerta de tsunami.

O epicentro foi a 427 quilómetros a sul da ilha indonésia de Anbon, a 95 quilómetros de profundidade, de acordo com o EMSC. Terá sido sentido ao longo de 2 mil quilómetros.

Sismos na Indonésia

A Indonésia regista uma atividade sísmica frequente devido à posição no "Círculo de Fogo" do Pacífico, onde as placas tectónicas colidem.

Em 21 de novembro, um terremoto de magnitude 5,6 matou 602 pessoas quando na populosa província de Java Ocidental.

Em 26 de dezembro de 2004, um grande terremoto ao largo de Sumatra provocou um 'tsunami' no Oceano Índico que matou mais de 230.000 pessoas em lugares distantes como Sri Lanka, Índia e Tailândia.

Este poderoso terremoto de magnitude 9,1 causou ondas gigantescas, até 30 metros de altura, que devastaram a costa de Banda Aceh, no norte da ilha de Sumatra.