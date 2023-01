Influenciador Andrew Tate perde batalha judicial e continua detido

O influenciador digital Andrew Tate vai continuar detido depois de ter visto recusado o pedido para ser libertado. O tribunal determinou que a decisão do anterior juiz de prolongar a detenção por 30 dias se mantém válida.

O ex-kickboxer e o irmão, Tristan Tate, foram detidos a 29 de dezembro e enfrentam acusações de tráfico humano e violação. Andrew Tate, de 36 anos, tem mais de 4,5 milhões de seguidores no Twitter.

Desde abril que Andrew Tate – um influencer que se autoproclama como misógino e promove ideologias sexistas nas redes sociais – e o irmão estão a ser investigados pelo sequestro de duas jovens. É a segunda vez que decorrem buscas à luxuosa casa onde vivem.

A informação partiu da embaixada dos Estados Unidos na Roménia: as autoridades locais foram alertadas para o sequestro de uma norte-americana de 21 anos na casa dos irmãos Tate. Durante a buscas, a polícia encontrou duas jovens – uma norte-americana e uma romena –, avança o canal televisivo romeno Stirile Pró. Até ao momento, as autoridades identificaram seis vítimas.

Além dos irmãos Tate, as autoridades suspeitam que mais dois cidadãos romenos façam parte de uma organização criminosa que recruta e explora mulheres, obrigando-as a criar conteúdo pornográfico para posterior distribuição. A polícia acredita que o grupo terá angariado avultadas quantias com este esquema.

Segundo as autoridades, as vítimas eram atraídas por Andrew e Tristan Tate com promessas de relação romântica e casamento. As mulheres ficariam depois alojadas em prédios na zona de Ilfov, Bucareste, onde eram alvo de violência física, mental e sexual.