Vários feridos em esfaqueamento no centro de Paris

Um homem armado com uma faca feriu esta quarta-feira pelo menos seis pessoas na estação de comboios da Gare du Nord, no centro de Paris, em França. O suspeito do ataque foi detido pelas autoridades.

Segundo os meios de comunicação franceses, durante a detenção, a polícia abriu fogo sobre o homem, que sofreu ferimentos ligeiros.

As seis vítimas, que sofreram ferimentos ligeiros, foram assistidas no local pelos serviços de emergência.

O ataque ocorreu por volta das 06:45 (05:45, em Lisboa) dentro da estação e ainda não são conhecidas as motivações do homem.

De acordo com a BFM TV, o tráfego de comboios foi interrompido nas partidas e chegadas à Gare du Nord e a área circundante à estação foi isolada.

Entretanto, os comboios começaram a circular normalmente e a polícia de Paris confirmou que o incidente foi dado como concluído, não dando mais pormenores sobre o esfaqueamento.

A estação de comboios da Gare du Nord é uma das mais movimentadas na Europa.

O ataque foi confirmado no Twitter pelo ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, que adiantou que o suspeito foi "neutralizado rapidamente" pelas forças policiais. O ministro agradeceu ainda a "reação efetiva e corajosa" da polícia.