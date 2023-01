As imagens impressionantes da passagem de tornados nos EUA

Dezenas de tornados passaram no sudeste dos EUA. Os estados da Geórgia e Alabama foram os mais afetados.

As imagens revelam a violência das tempestades Com dezenas de tornados numa só tarde, o Alabama foi o estado mais afetado pela passagem dos ventos com rajadas superiores a 100 quilómetros/hora.

O governador de Alabama declarou o estado de emergência nos condados mais destruídos pelos tornados.

Na vizinha Geórgia, onde morreu uma pessoa devido à queda de uma árvore sobre um carro, as autoridades mantêm o alerta.