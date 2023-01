Greta Thunberg reforça protesto em Lützerath

Greta Thunberg esteve em Lützerath, na Alemanha, onde começaram as demolições. Já não há ativistas nos edifícios da aldeia que foi ocupada em protesto contra a ampliação de uma mina de lenhite, mas estarão pelo menos dois nos túneis descobertos esta quinta-feira, num vídeo divulgado no Youtube, e várias dezenas em construções no topo de árvores. Ao todo, 470 pessoas saíram de Lützerath até ao momento. A polícia sublinha que a maior parte (320) saíram voluntariamente desde que começou a intervenção.



Há meses que o momento da retirada estava a ser antecipado pelos ocupantes, que construíram abrigos em árvores e barricadas. Agora, sabe-se que um sistema de túneis foi também preparado, para que as autoridades fossem obrigadas a cuidados redobrados. A polícia já confirmou que poderá ser necessária a intervenção de forças especiais.

Após o anúncio da empresa energética RWE de que as minas de carvão seriam ampliadas, saíram da aldeia os moradores. A vila acabou por ser ocupada por ativistas, que durante esta semana têm estado a ser retirados. Primeiro, saíram os que estavam em tendas e em construções erguidas em árvores, esta quinta-feira as autoridades começaram a entrar nos edifícios e a levar as pessoas em braços.