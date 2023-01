James Webb descobre o seu primeiro exoplaneta nas melhores imagens da semana da Terra e do espaço

São imagens captadas pelos vários instrumentos que o Homem tem construído para observar o cosmos, presos à Terra ou a vaguear pelo espaço e podem ser vistas em alta resolução e com as explicações detalhadas no site da Agência Espacial Europeia.

Telescópio Espacial Hubble

O telescópio espacial Hubble da NASA e da ESA, já está há 32 anos a navegar pelo espaço e a deslumbrar-nos com o que "vê". Com mais de um milhão de observações feitas, que incluem algumas das mais longínquas e antigas galáxias, o telescópio da NASA e da ESA será talvez o aparelho que captou as imagens mais marcantes do Universo.

Telescópio Espacial James Webb

Projeto conjunto da NASA/ESA/CSA (agência espacial do Canadá), o telescópio espacial James Webb é o novo grande observatório de ciências espaciais para resolver os mistérios do Sistema Solar, explorar mundos distantes em redor de outras estrelas e descobrir as origens do Universo.

O seu lançamento estava previsto para março de 2021, mas a pandemia obrigou ao adiamento. Foi lançado em dezembro de 2021. As primeiras imagens foram divulgadas a 12 de julho de 2022.

A Estação Espacial Internacional (ISS) é o maior laboratório científico construído fora da Terra. Está em órbita há 23 anos a cerca de 400 km de altitude. O primeiro módulo foi lançado a 20 de novembro de 1998, mas a evolução é contínua. É a maior construção que o Homem fez fora da Terra numa parceria que junta nações "rivais".

A 26 de julho de 2022, a Rússia anunciou que vai deixar de operar a Estação Espacial a partir de 2024.

Missão Copernicus

O programa europeu de observação terrestre Copernicus da ESA tem uma série de satélites Sentinel que monitorizam a Terra.

Além de fornecer informações detalhadas sobre a vegetação da Terra, a missão Copernicus Sentinel-2 foi projetada para fazer um mapa das diferentes paisagens terrestres e monitorizar as mudanças ao longo do tempo.

A missão Copernicus Sentinel-1 é constituída por dois satélites. Cada um carrega um instrumento de radar avançado para fornecer imagens da superfície da Terra dia e noite. Em 2022 terminou a missão do Sentinel-1B e deverá entrar em ação em 2023 o Sentinel-1C.