Ministra da Defesa alemã apresenta demissão

A ministra da Defesa alemã anunciou esta segunda-feira que apresenta a demissão do cargo. Christine Lambrecht, fragilizada por uma série de polémicas, anunciou a decisão durante uma declaração aos jornalistas.



"A concentração dos meios de comunicação na minha pessoa durante meses não permite elaborar relatórios e discussões objetivas sobre os militares, o Bundeswehr (Forças Armadas alemãs) e orientar políticas de segurança que sejam do interesse dos cidadãos alemães", afirmou em conferência de imprensa, em Berlim.

A governante está sob fogo em especial desde a divulgação da mensagem de Ano Novo, gravada no centro de Berlim, na qual fala sobre a guerra na Ucrânia com o som e as imagens do fogo de artifício em fundo.

No vídeo publicado na sua conta privada do Instagram, Christine Lambrecht diz que 2022 colocou desafios incríveis a Alemanha. "Há uma guerra em curso no centro da Europa", refere Christine Lambrecht, mas a sua voz mal se ouve devido ao som das explosões do fogo de artifício na capital alemã.