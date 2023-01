A mensagem de Ano Novo da ministra da defesa da Alemanha, gravada no centro de Berlim com o som e as imagens do fogo de artifício em fundo, está a gerar grande controvérsia. No vídeo publicado na sua conta privada do Instagram, Christine Lambrecht fala sobre a guerra na Ucrânia.

A ministra diz que 2022 colocou desafios incríveis a Alemanha. "Há uma guerra em curso no centro da Europa", refere Christine Lambrecht, mas a sua voz mal se ouve devido ao som das explosões do fogo de artifício na capital alemã.

A governante prossegue com o tema da invasão russa em território ucraniano e as relações que estabeleceu devido a esse conflito.

"Devido a esse acontecimento tive muitos, muitos encontros com pessoas interessantes, pessoas especiais (...) Por isso, envio um sincero obrigado", disse a ministra.