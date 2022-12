O Presidente russo, Vladimir Putin, enviou votos de bom Ano Novo aos líderes da Síria, China e outros próximos do Kremlin, mas não aos dos Estados Unidos, Alemanha e França, declarou esta sexta-feira o porta-voz da Presidência.

"Estes homólogos não nos enviaram nenhuma saudação. Na verdade, não temos contacto com eles [com o Presidente dos EUA Joe Biden, o chanceler alemão Olaf Scholz, e o Presidente francês Emmanuel Macron] ", declarou aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.