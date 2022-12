Ministro da Defesa francês expressa "apoio contínuo" em visita a Kiev

O ministro da Defesa francês expressou "apoio contínuo" à Ucrânia, insistindo que o apoio do Governo francês é incansável enquanto são feitos esforços para alcançar um fim negociado para a invasão russa.

Sebastien Lecornu viajou para a capital ucraniana onde depositou uma coroa de flores no Monumento dos Heróis para prestar homenagem aos ucranianos que morreram a defender o país. Na agenda do representante francês consta um encontro com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com o seu homólogo da Defesa Oleksiy Reznikov e com oficiais do exército.

A França acolheu duas conferências de ajuda à Ucrânia este mês uma das quais angariou mil milhões de euros em donativos. Contudo, muitos na Ucrânia continuam a criticar a resposta do Governo francês à guerra devido aos esforços do Presidente Emmanuel Macron para manter o contacto com o Presidente russo, Vladimir Putin, e procurar uma solução negociada.

"O nosso apoio à Ucrânia tem sido constante", disse Lecornu no Twitter antes da viagem.

O Presidente francês afirmou recentemente que Paris continuará a fornecer armamento à Ucrânia, nomeadamente novos canhões Caesar.

Desde o início do conflito em solo ucraniano que a França forneceu a Kiev 18 canhões Caesar com um alcance de 40 quilómetros, mísseis antitanque e antiaéreos, bem como veículos blindados antiarmamento (VAB). Está também a treinar cerca de 2.000 militares ucranianos em solo francês, tendo Macron comprometido-se na semana passada a fornecer mais armas no início de 2023.

Lecornu disse que queria trabalhar para satisfazer as necessidades militares ucranianas "durante as próximas semanas".

"Os presidentes Zelensky e Macron pediram para serem apresentadas propostas para redefinir uma agenda comum" sobre o apoio militar francês, afirmou Lecornu numa conferência de imprensa com o seu homólogo ucraniano, Oleksiï Reznikov.

Segundo Lecornu, no seu encontro com Reznikov discutiu-se a "situação táctica e estratégica" no terreno e "as necessidades do exército ucraniano para as próximas semanas".

O ministro francês mencionou à imprensa o "fundo inovador de 200 milhões de euros" que permite à Ucrânia comprar equipamento diretamente aos fabricantes franceses, dependendo das prioridades da Ucrânia para enfrentar o exército russo.