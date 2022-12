Rússia vai instalar centros de treino militar em universidades do país

O primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mushustin, assinou, esta terça-feira, um decreto no qual se prevê a criação de centros de treino militar num máximo de 16 centros universitários públicos distribuídos pelo país euro-asiático.

Esta medida enquadra-se no compromisso do Governo russo de "capacitar os cidadãos", em particular os estudantes, de acordo com os programas de treino militar, indicou a agência noticiosa russa Interfax.

Na lista publicada pelas autoridades russas adianta-se que os centros de treino militar serão colocados em universidades nas regiões de Astracã, Kirov, Izhevsk, Lipetsk, Novgorod, Oriol, Pskov, Sajalin, Smolensk, Tiumen, Vologda e Iaroslavl, e ainda nas repúblicas da Mordóvia, Chechénia e Mari El.

Na semana passada, o Ministério da Educação e Ciência e o Ministério da Defesa russos informaram sobre a elaboração de um módulo de treino militar, que será enviado às universidades para a sua inclusão nos programas escolares.

Na sequência dos 16 centros de recrutamento em preparação, o número total destas estruturas nas universidades estatais da Federação Russa aumentará para 120, precisou a agência noticiosa estatal russa TASS.