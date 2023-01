ONU admite "possível mudança" após oito anos de conflito no Iémen

O enviado especial da ONU para o Iémen disse esta segunda-feira que o mundo está a testemunhar "uma possível mudança na trajetória" do conflito que assola este país desde 2014, devido à intensificação das atividades diplomáticas para resolver a guerra.

Numa reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a situação no Iémen, Hans Grundberg fez, por videoconferência, o seu primeiro 'briefing' do ano e informou que tem mantido "discussões positivas e construtivas" com as lideranças em Sanaa, capital do Iémen, assim como com as "partes interessadas regionais em Riade - capital da Arábia Saudita - e Mascate - capital de Omã".

Numa análise dos esforços de mediação do conflito, o diplomata sueco afirmou que as discussões se têm concentrado em opções para garantir um acordo sobre a desescalada militar, medidas para evitar uma maior deterioração económica e na mitigação do impacto do conflito sobre os civis.



"Assistimos atualmente a uma intensificação da atividade diplomática regional e internacional para resolver o conflito no Iémen, e gostaria de reiterar o meu apreço pelos esforços da Arábia Saudita e de Omã nesse sentido. Estamos a testemunhar uma possível mudança na trajetória deste conflito de oito anos", avaliou.



"Embora o apoio regional e internacional seja crucial nas fases de negociação e implementação de qualquer acordo, também gostaria de enfatizar a importância da apropriação do processo pelo Iémen. Muitas das questões sobre a mesa, especialmente aquelas relacionadas a questões de soberania, só podem ser resolvidas de forma sustentável por meio de um diálogo intra-iemenita inclusivo", frisou.



Abordando a situação militar no terreno, o enviado especial declarou que "permanece estável", não havendo escaladas significativas, nem mudanças na disposição das linhas de frente do conflito.



A ausência de combates em larga escala também resultou em avanços positivos para operações levadas a cabo sob as tréguas entre os rebeldes xiitas Huthis e o Governo do Iémen, como o aumento de voos de transporte de passageiros entre Sanaa e Amã - capital da Jordânia - e na entrada de navios de combustível no porto de Hodeida.

“Os vários esforços de diálogo dos últimos meses permitiram uma definição mais clara das posições das partes (...). No entanto, é importante que as discussões indiquem claramente um caminho para um acordo político sustentável. Algumas das questões em negociação não podem ser vistas isoladamente. Existem desafios de sequenciamento, bem como preocupações sobre garantias para todos os lados, e isso precisa de ser abordado", sustentou Grundberg.

E concluiu: "Além de trabalhar para uma visão compartilhada para o fim do conflito, também é essencial dividir essa visão em passos concretos. Caso contrário, surgirão desafios que causarão atrasos na fase de implementação. Em última análise, qualquer conjunto de medidas deve ser direcionado para facilitar um processo inclusivo liderado pelo Iémen sob os auspícios da ONU para resolver o conflito de forma sustentável".



O Iémen vive desde 2014 mergulhado num conflito entre os rebeldes xiitas Huthis, próximos do Irão, e as forças do Governo, apoiadas por uma coligação militar liderada pela Arábia Saudita e que inclui os Emirados Árabes Unidos.

Os Huthis controlam a capital Sanaa e grandes extensões de território no norte e oeste do país.

Já houve um cessar-fogo de dois meses, mediado pela Organização das Nações Unidas (ONU) que entrou em vigor a 2 de abril em 2022, tendo depois sido renovado duas vezes.

No entanto, a trégua terminou oficialmente em outubro do mesmo ano, sem que tenha sido anunciado um acordo sobre o seu prolongamento.

De acordo com a ONU, a guerra no Iémen já causou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, com dois terços da população a necessitar de ajuda humanitária.