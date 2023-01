ONU exige libertação de mulheres sequestradas por jihadistas

O alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk expressou esta segunda-feira a sua preocupação com a situação de pelo menos 50 mulheres sequestradas por fundamentalistas islâmicos no Burkina Faso, e pediu a sua libertação "imediata e incondicional".

"Dezenas de mulheres que saíram em busca de comida para as suas famílias foram sequestradas em plena luz do dia, no que pode ser o primeiro ataque deliberado desse tipo contra mulheres no Burkina Faso", disse o alto-comissário austríaco num comunicado.