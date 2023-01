Líder da extrema-direita sueca considera Erdogan um "ditador islamita"

O líder do partido Democratas da Suécia (SD, extrema-direita e maior força da maioria parlamentar) considerou esta quarta-feira o Presidente da Turquia como um "ditador islamita", num momento de impasse nas negociações de adesão sueca à NATO.

Jimmie Akesson e o SD não estão no Governo, mas constituem a primeira força de apoio ao primeiro-ministro Ulf Kristensen no Parlamento.

O líder do partido da extrema-direita sueca apelou também ao Governo para não ceder às exigências do Presidente turco, Recep Erdogan, na questão da adesão de Estocolmo à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

"Não podemos ir muito longe. Porque [Erdogan] lidera, acima de tudo, um sistema antidemocrático, sendo um ditador com quem temos de lidar", disse Akesson numa entrevista ao diário sueco Dagens Nyheter.

"Sou um líder partidário do partido anti-islâmico SD e tenho opiniões fortes sobre um ditador islamita como Erdogan. Ele é eleito pelo povo, sim. Mas Putin também", disse o líder da extrema-direita sueca.

Negociações sobre adesão da Suécia à NATO estão num impasse

As declarações de Akesson surgem numa altura em que as negociações sueco-turcas sobre a adesão da Suécia à NATO aparentam estar num impasse.

No início deste mês, Kristersson disse que Ancara estava a fazer exigências que Estocolmo não podia cumprir.

A Turquia "não está em posição" de ratificar a adesão da Suécia à NATO enquanto a situação se mantiver tal como está, disse sábado passado Ibrahim Kalin, conselheiro próximo de Erdogan, após um novo incidente diplomático.

Na semana passada, um grupo pró-curdo pendurou pelas pernas um boneco a simbolizar Erdogan defronte da Câmara Municipal de Estocolmo, acusando o Presidente turco de ser um "ditador".

Os Governos turco e sueco condenaram veementemente a operação, provocando um debate na Suécia sobre a necessidade de não sacrificar as liberdades de expressão e de manifestação.

Desde maio que a Turquia bloqueia a entrada da Suécia - assim como a da Finlândia - na NATO, acusando Estocolmo de abrigar no território sueco membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e de organizações aliadas, que Ancara considera como "terroristas".

Apesar de, em junho, a Turquia e a Suécia terem assinado um memorando de entendimento, Ancara considera que as suas exigências estão longe de estarem satisfeitas, em particular no que diz respeito à extradição de cidadãos turcos que a Turquia quer julgar por "terrorismo".

O Governo sueco considera que é o sistema judiciário sueco quem tem a última palavra nesses casos, destacando que os tribunais são independentes.