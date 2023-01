O Presidente da Rússia ressaltou a importância do reconhecimento do genocídio da população soviética durante a invasão nazi, nas celebrações do 80.º aniversário do fim do cerco a Leninegrado, que provocou mais de um milhão de mortos.

"O reconhecimento do genocídio cometido contra a população civil da União Soviética é extraordinariamente importante", disse Vladimir Putin em São Petersburgo (que na Segunda Guerra Mundial se chamava Leninegrado) diante de veteranos de guerra e de representantes de organizações patrióticas, citado pela agência oficial de notícias TASS.

Putin recordou que o Tribunal Militar Internacional de Nuremberga, que julgou criminosos de guerra nazis, abordou esta questão "em geral", mas que, depois, "nem sequer foi possível apresentar ou examinar provas desse genocídio".

“Recentemente, na ONU, um documento condenando a 'heroização' do nazismo foi colocado a votação e 50 países votaram contra. Quem pode opor-se ao reconhecimento da 'heroização' do nazismo como criminosa?”.

"Isto não é apenas amnésia", acrescentou o líder do Kremlin, argumentando que se trata de "transferir a pressão política para a Rússia".

"Para quê? Para manter uma frente comum de pressão contra o nosso país a partir da atual conjuntura política. Neste sentido, infelizmente pouco está a mudar. E isto significa que temos de defender consistentemente a verdade histórica", sublinhou o Presidente russo.

Países europeus "cometeram crimes militares”, diz Putin

Putin lembrou que, no cerco a Leninegrado, de 0 de setembro de 1941 a 27 de janeiro de 1944, "muitos países europeus participaram e cometeram crimes militares".

"Nunca falamos deles antes por causa de uma certa tolerância e para não estragar o clima das relações com muitos países", acrescentou, indicando, porém, que o mesmo cenário ocorreu noutras frentes, como com a "Divisão Azul" (espanhola) em Estalinegrado, que marcou um ponto de viragem na Segunda Guerra Mundial, em que as tropas alemãs sofreram um forte revés na campanha militar.

“Em todo o caso, aqui, na frente de Leninegrado, durante o bloqueio, houve participantes de muitos países ”.

Comemorações

Ao início da manhã, o Presidente russo iniciou os atos comemorativos da rutura do bloqueio de Leninegrado com a deposição de uma coroa de flores no memorial de guerra na chamada "Praça Neva", nas margens do rio homónimo, onde o seu pai lutou.

Putin colocou um buquê de flores vermelhas com uma fita de luto preta, permaneceu em silêncio e curvou-se diante do monumento, após o que seguiu para São Petersburgo para participar noutros eventos comemorativos alusivos à data.