Raro meteorito descoberto numa zona inexplorada da Antártica

Tal acontece em parte porque a Antártida é um deserto e o seu clima seco limita o grau de desintegração dos meteoritos. Além das condições secas, a paisagem é ideal para a caça de meteoritos: as rochas espaciais negras destacam-se claramente contra os campos brancos de neve. Mesmo quando os meteoritos se afundam no gelo, o movimento dos glaciares ajuda a trazer os meteoritos para perto da superfície.

A Antártica é um lugar difícil para se trabalhar, por razões óbvias – é extremamente fria, remota e selvagem. No entanto, é um dos melhores lugares do mundo para caçar meteoritos.

Um meteorito com 7,6 kg foi descoberto numa zona inexplorada da Antártica, um recorde para uma “pedra” vinda do espaço.

Uma equipa internacional de cientistas voltou há pouco da Antártida com cinco novos meteoritos, incluindo um que pesa 7,6 kg.

Maria Valdés, investigadora do Field Museum e da Universidade de Chicago, estima que dos cerca de 45.000 meteoritos recuperados da Antártica no século passado, apenas cerca de cem são daquele tamanho ou maiores.

“O tamanho não importa necessariamente quando se trata de meteoritos, e mesmo minúsculos micrometeoritos podem ser incrivelmente valiosos cientificamente, mas é claro que encontrar um grande meteorito como este é raro e realmente emocionante”, explica Valdés no comunicado de imprensa.

Valdés é uma de quatro cientistas da missão liderada por Vinciane Debaille, da Université Libre de Bruxelles (FNRS-ULB). Os outros elementos são Maria Schönbächler (ETH-Zurich) e Ryoga Maeda (VUB-ULB).

“Partir numa aventura de exploração de áreas desconhecidas é emocionante, mas também tivemos que lidar com o facto de que a realidade no terreno é muito mais difícil do que a beleza das imagens de satélite”, sublinha Vinciane Debaille.

Apesar da expedição ter sido feita durante o verão da Antártica no final de dezembro, as temperaturas estiveram sempre a rondar os -10° C,