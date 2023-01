Polícia toma de assalto carrinha por suspeita de ligação a tiroteio em Los Angeles

As autoridades norte-americanas tomaram este domingo de assalto uma carrinha que acreditam estar ligada ao atirador que abriu fogo num estúdio de dança na Califórnia no sábado à noite, matando 10 pessoas e ferindo outras 10.

Pouco antes das 13:00 locais (21:00 horas em Lisboa), uma equipa especial da polícia SWAT tomou de assalto o veículo, uma carrinha branca, que se encontrava estacionada num parque de estacionamento em Torrance, a sul de Los Angeles, a pouco mais de 40 quilómetros de Monterey Park, onde ocorreu o tiroteio.

Pelo menos dois buracos de bala eram visíveis na janela do lado do condutor no momento anterior à aproximação da brigada da polícia, e o condutor parecia estar caído por cima do volante, segundo o jornal.

O LA Times cita várias fontes policias, segundo as quais o homem se terá matado com uma arma de fogo.