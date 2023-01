Pelo menos duas pessoas morrem em tiroteio em escola no Iowa, nos EUA

Pelo menos duas pessoas morreram esta segunda-feira e outra ficou ferida na sequência de um tiroteio numa escola de Des Moines, no estado norte-americano Iowa.

A polícia local informou através das redes sociais que existem "vários potenciais suspeitos sob custódia".

Mais tarde, o chefe de polícia Paul Parizek confirmou a vários jornalistas no local que dois estudantes, que haviam sido relatados como feridos, morreram.

A terceira pessoa ferida, cujo estado de saúde é desconhecido, é professora da instituição Starts Right Here, que, segundo a CNN, é uma escola autónoma que ajuda jovens em situação de risco.

A escola, que ajuda jovens em situação de risco, foi fundada por Will Holmes, um rapper cujo nome artístico é Will Keeps.

Equipas de emergência foram à instituição, que fica num parque comercial que também abriga o escritório da Administração da Segurança Social de Des Moines, pouco antes das 13:00 (19:00, hora de Lisboa).

A governadora Kim Reynolds, que faz parte do conselho consultivo da Starts Right Here, disse que ficou "chocada e triste ao saber do tiroteio".

"Vi em primeira mão o quanto Will Keeps e a sua equipa trabalham para ajudar crianças em situação de risco através desse programa de educação alternativa", disse Reynolds num comunicado.