Vaga de frio provoca mortes no Afeganistão e Japão

Tal como na Europa, a Ásia também está a enfrentar uma vaga de frio e neve que tem limitado deslocações e posto em causa a segurança dos cidadãos.

A situação é especialmente critica em países débeis como o Afeganistão, onde em apenas uma semana já morreram mais de 120 pessoas. Também no Japão o frio já fez mortes e a neve atingiu várias cidades.

As condições climatéricas obrigaram ao cancelamento de voos e viagens de comboio e provocou o caos no trânsito, com vários acidentes.

Cerca de 3.000 pessoas ficaram retidas em duas estações ferroviárias em Quioto e outras ficaram presas nos próprios comboios - em alguns casos durante um dia inteiro.

Uma cidade chinesa bateu o recorde da temperatura mínima registada, atingindo os 53 graus negativos.

As autoridades preveem que o tempo se mantenha assim pelo menos até quinta-feira.