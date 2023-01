Foi libertado jornalista dissidente preso no Irão desde 2020

O jornalista dissidente iraniano Keyvan Samimi, preso desde dezembro de 2020, foi libertado esta quinta-feira, disseram fontes familiares à agência noticiosa France Presse (AFP).

Samimi, 74 anos, tinha sido acusado e condenado a três anos de prisão por "conspiração contra a segurança nacional".

"Keyvan Samimi, que foi transferido no ano passado para a prisão de Semna", situada a mais de 200 quilómetros a leste de Teerão "foi libertado hoje [quinta-feira]", indicou a família.

O jornalista tinha sido autorizado em fevereiro de 2022 a ir para casa devido a problemas de saúde.

No entanto, em maio do ano passado, o jornalista foi enviado novamente para a prisão, após suspeitas de envolvimento em atividades contra a segurança nacional durante a sua libertação provisória, segundo a agência iraniana Mehr.

"O Procurador-Geral de Teerão emitiu uma nova acusação contra Keyvan Samimi no mês passado, acusando-o de ter estado presente em reuniões contra a segurança do país, tendo remetido o caso para o Tribunal Revolucionário", avançaram hoje familiares do jornalista ainda em declarações à AFP.