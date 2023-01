Príncipe André expulso de vez do Palácio de Buckingham

O príncipe André, de 62 anos, foi expulso de vez do Palácio de Buckingham, a residência oficial da família real britânica, pelo rei Carlos III, avança o jornal britânico The Sun. O Duque de York terá dito a amigos próximos que novos detalhes sobre o caso de abuso sexual vão ser públicos em breve.

O Palácio de Buckingham está a ser alvo de uma reforma. Depois de, no final de 2022, Carlos III proibir o irmão de utilizar o escritório em Buckingham, agora, os bens do Duque de York foram permanentemente retirados.

"O rei deixou claro que o Palácio de Buckingham não é lugar para o príncipe André", disse uma fonte ao The Sun.

O Duque de York foi informado que, se quiser dormir em Londres, deverá procurar novas instalações porque lhe foi vedado o acesso aos quartos.

A decisão surge meses antes da coroação do rei Carlos III, marcada para o dia 6 de maio.

Envolvido num escândalo sexual, no final do ano passado, o príncipe André, de 62 anos, já tinha sido proibido de utilizar o escritório privado que tinha no Palácio de Buckingham.

O filho da Rainha Isabel terá dito a amigos próximos que vai recuperar a reputação pública que foi abalada no último ano, após o escândalo de abuso sexual, avança o The Mirror. Novos detalhes deverão vir a público nos próximos meses.

Escândalo sexual

O príncipe André é segundo filho de Isabel II e do príncipe Filipe. Foi afastado das funções de membro da família real, depois de ter sido envolvido no escândalo de abuso sexual de menores relacionado com o pedófilo americano Jeffrey Epstein.

O caso de abuso sexual de menores contra o príncipe, apresentado por Virgínia Giuffre num tribunal de Nova Iorque, foi formalmente arquivado a 8 de março, após as partes terem celebrado recentemente um acordo privado.

Giuffre defendia que conheceu o príncipe como uma das vítimas do esquema de tráfico sexual organizado por Epstein, que se suicidou após ser preso em 2019, e o seu braço direito, Ghislaine Maxwell, recentemente considerada culpada num julgamento em paralelo.

O Duque de York negou sempre as acusações e disse que não conhecia Virgínia Giuffre.

No início de 2022, a Rainha Isabel destituiu-o dos títulos militares e das instituições de caridade. André teve também de renunciar ao seu título de Alteza Real. Em abril, perdeu o título honorário da cidade de York, uma decisão das autoridades locais e aprovada por unanimidade.