Harry e Meghan com taxa de aprovação quase tão baixa como a do príncipe André

A estreia de três novos episódios sobre Meghan e Harry está a fazer correr muita tinta. As sondagens mostram que o documentário não beliscou a família real britânica.

2022, o ano da comunhão do povo com a monarquia para o Jubileu de Isabel II, o ano da morte da rainha, o ano da chegada de Carlos III

ao trono do Reino Unido.

Ano em que estreia o documentário que é, no fundo, a visão de Meghan e de Harry sobre o que os fez sair, há dois anos, da família real, dos palácios, do país.

Depois dos três primeiros episódios há umas semanas estrearam agora os capítulos quatro, cinco e seis.

É na dimensão do humano que a maioria dos britânicos olha para os desabafos de Harry e de Meghan.

Meghan e Harry já foram os mais populares da família real britânica. No entanto, uma sondagem revela que agora quase 60% dos súbditos de Carlos III não tem interesse no documentário e que o casal tem uma taxa de aprovação quase tão baixa como a do príncipe André, envolvido num escândalo sexual.