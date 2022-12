As revelações do príncipe Harry que estão a dar que falar

O novo documentário Harry & Meghan, da Netflix, já está a dar que falar, depois da estreia dos primeiros três episódios. Em causa estão declarações do príncipe Harry a respeito da família real britânica.

No primeiro episódio, Harry começa por criticar a forma como a monarquia britânica, sobretudo os homens, encaram o casamento. O príncipe diz que “existe a tentação de casar com alguém que encaixa no molde”, ao invés de casar com “alguém com quem estejamos destinados a ficar”.

E se tais declarações estão a ser consideradas “justas” sobre o casamento dos pais, Carlos e Diana, que acabou por falhar, multiplicam-se as críticas sobre a possibilidade de Harry estar a referir-se também ao casamento do irmão, o príncipe William, com Kate Middleton.

Noutro episódio, sobre a forma como Meghan foi tratada depois de ter sido apresentada à família real e à imprensa, Harry afirmou: “Alguns membros da minha família disseram ‘a minha esposa também passou por isso, então por que razão a tua namorada deveria ser tratada de forma diferente? Porque deveria receber tratamento especial?’”, contou.

Revelações que estão a dar que falar, sobretudo pela possibilidade levantada de esta ser uma crítica direta ao irmão.

Para além destas revelações, o documentário mostra também como Harry e Meghan se conheceram, através do Instagram, e como a relação se desenvolveu inicialmente “às escondidas” da imprensa.

Segundo fontes próximas do Palácio de Buckinham, citadas pelo jornal britânico Daily Mail , esta série documental é vista como “uma declaração de guerra” de Harry e Meghan.

O documentário terá seis episódios no total, estando três já disponíveis. Os últimos três estarão disponíveis na Netflix a partir de 15 de dezembro.