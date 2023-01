Divulgado vídeo do ataque com martelo ao marido de Nancy Pelosi

As autoridades divulgaram esta sexta-feira o vídeo que mostra o ataque com martelo ao marido de Nancy Pelosi, na altura presidente da Câmara dos Representantes dos EUA. As imagens obtidas pelas câmaras corporais dos policias que foram chamados ao local a 28 de outubro de 2022 indicam uma luta entre Paul Pelosi e o seu agressor num ataque violento em São Francisco.

O vídeo foi divulgado agora depois de um conjunto de agências noticiosas terem pedido acesso à prova, que os procuradores reproduziram em tribunal no mês passado.

Pelosi, aparentemente inconsciente , pode ser visto de pijama, deitado de barriga para baixo no chão. O marido de Nancy teve de ser hospitalizado posteriormente.

Do exterior, disseram ao atacante para largar a vítima e, nesse momento, ele atingiu Pelosi "pelo menos" uma vez.

Foi então que as forças policiais avançaram "imediatamente", lhe retiraram a arma e o detiveram.

O marido da presidente da Câmara dos Representantes foi transportado para o Hospital Geral Zuckerberg, operado com êxito a uma fratura no crânio e tratado por diversos ferimentos sofridos no braço direito e nas mãos.

O ataque ocorreu a menos de duas semanas das eleições legislativas intercalares de 8 de novembro no país, destinadas a renovar toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado (a câmara alta do Congresso norte-americano).