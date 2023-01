Em Espanha, o Governo quer excluir os cães de caça da lei que reforça os direitos dos animais, após contestações nas áreas rurais, tendo o partido muitos apoiantes nessas regiões.

O partido socialista espanhol, introduziu em 2022 um projeto-lei que tinha como objetivo reforçar os direitos dos animais no país e impor penas de prisão para quem os maltrate.

A medida criou desconforto entre os responsáveis da Federação Espanhola de Caça que querem que os galgos e outros animais sejam excluídos desta lei.

Em Espanha, a caça gera mais de 5 mil milhões de euros de receitas por ano.

Após uma onda de protestos nas áreas rurais, historicamente apoiantes dos socialistas, o partido de Pedro Sanchéz anunciou o recuo na medida.

Uma das associações que resgata e cuida de galgos mostra-se preocupada. Os galgos chegam a esta associação desnutridos e com ferimentos graves.

É aqui que recebem tratamento médico e é aqui também que esperam por uma família

Em Espanha, a maioria dos abandonos de cães acontece em zonas rurais. Em 2021, registaram-se 167 mil casos depois do fim da época de caça.

E em Portugal?

A proteção aos animais está consagrada na lei, pelo menos, desde 1995. Segundo o decreto 92/95 , aprovado durante o Governo de Cavaco Silva, “são proibidas todas as violências injustificadas contra animais, considerando-se como tais atos consistentes em, sem necessidade, infligir a morte, o sofrimento cruel e prolongado ou graves lesões animais”.

É também estipulado que os animais doentes devem “ser socorridos”, na medida do possível.

No entanto, recentemente, as decisões dos juízes têm sido de absolver os suspeitos ou arquivar os casos por incompatibilidade com os direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa.

Mais. Fala-se ainda da possibilidade de a lei ser considerada inconstitucional e ser removida do Código Penal.