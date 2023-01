Polícia de Memphis acaba com unidade dos agentes que espancaram Tyre Nichols

A chefe da polícia de Memphis, Estados Unidos, anunciou no sábado o desmantelamento da unidade a que pertenciam os agentes apanhados num vídeo a espancar Tyre Nichols, que acabou por morrer três dias depois num hospital.

Cerelyn Davis disse que foram ouvidos os familiares de Nichols, líderes comunitários e agentes da polícia.

O vídeo do espancamento fatal do jovem Tyron Nichols por cinco polícias em Memphis, no estado norte-americano do Tennessee, desencadeou protestos em várias cidades dos Estados Unidos na sexta-feira. Centenas de pessoas saíram para protestar em Nova Iorque, Atlanta, Washington D.C. e Detroit.