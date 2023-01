Ataque aéreo contra carregamento de armas mata sete pessoas na Síria

Sete pessoas morreram na sequência de um ataque aéreo não identificado contra uma coluna de camiões que transportavam no leste da Síria armamento do Irão, disse esta segunda-feira o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

Segundo a organização não-governamental com sede em Londres e que dispõem de uma vasta rede de informação em todo o território sírio, os sete motoristas dos camiões, "todos estrangeiros", morreram no ataque que atingiu a coluna que se deslocava na região síria de Boukamal, perto da fronteira com o Iraque.

O ataque teve como objetivo seis camiões frigoríficos carregados de armas de fabrico iraniano.

"Os camiões estavam carregados de armas iranianas", disse à France Presse o responsável pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

Irão apoia regime de Damasco

O Irão apoia o regime de Damasco e as milícias pró-iranianas são projetadas regularmente no país na zona de fronteira com o Iraque.

De acordo com os dados recolhidos pela OSDH, pelo menos, dois outros carregamentos de armas do Irão entraram recentemente em território sírio através do Iraque.

Outro ataque aéreo matou 14 pessoas

Em novembro do ano passado, um ataque aéreo atingiu uma coluna de veículos pesados de mercadorias que transportavam combustível para as milícias pró-iranianas, perto da fronteira iraquiana, tendo provocado a morte a 14 pessoas.

Em dezembro, o chefe do Estado-Maior de Israel, Avi Kohavi, revelou que os israelitas foram responsáveis pelo ataque de novembro acrescentando que o carregamento tinha como destino o Líbano, onde o movimento armado pró-iraniano Hezbollah (Partido de Deus) está implantado.

Israel raramente reivindica os ataques aéreos na Síria e que geralmente têm como alvo as milícias armadas apoiadas por Teerão.