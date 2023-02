Batalha por Bakhmut é já considerada uma das mais sangrentas da guerra na Ucrânia

Espanha deverá enviar entre quatro e seis tanques Leopard 2 para a Ucrânia. Também os EUA preparam um novo pacote de ajuda de mais de 2 mil milhões de euros. O Governo de Kiev continua a pedir apoio dos aliados, numa altura em que a luta por Bakhmut, no Leste, é cada vez mais intensa.

Num prédio em ruínas na cidade cercada de Bakhmut, a polícia ucraniana encontra Arina, e 6 anos. Habituada ao som dos combates, ficou com os avós desde que a mãe, grávida, foi transferida para um hospital. A polícia chega agora para retira-la da cidade. Arina deixa os avós, é levada para Sloviansk, a cerca de 50 quilómetros, onde finamente reencontra a mãe.

As forças russas cercam Bakhmut e reclamam o controlo de mais localidades. A batalha pela cidade-chave na província de Donetsk é já considerada uma das mais sangrentas da guerra, com centenas de baixas diárias nos dois lados do conflito.

A Ucrânia tenta travar os avanços de Moscovo. Deposita parte da esperança nos tanques modernos prometidos pelo ocidente. A primeira tranche deverá incluir entre 120 e 140 veículos. Espanha poderá enviar entre quatro e seis tanques Leopard 2.

Já dos EUA poderá chegar mais um pacote de ajuda de mais de 2 mil milhões de euros, com armas, munições e, pela primeira vez, com rockets de longo alcance. Os pormenores ainda não são conhecidos, mas de fora estarão os caças F16 pedidos por Kiev.

O Kremlin volta a avisar que o apoio do ocidente só vai contribuir para a escalada do conflito. O porta-voz reforça que Vladimir Putin não equaciona qualquer negociação com o presidente dos EUA.