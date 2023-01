Ucrânia: Zelensky pede para "acelerar as entregas" para ter "armas a tempo"

Depois dos tanques, a Ucrânia pede agora aos aliados que enviem aviões de combate para que a Rússia falhe nos seus objetivos e a guerra não se arreste.

Volodymyr Zelensky insiste que é preciso acelerar o processo de entrega de armas porque a Rússia está a atacar com muita intensidade.

"A rapidez do envio foi e será um dos fatores chave desta guerra. A Rússia espera que o conflito se arraste para esgotar as nossas forças, portanto temos de ter as armas a tempo. Temos de acelerar os acontecimentos, acelerar as entregas", explicou o presidente.