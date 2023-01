Reino Unido diz que "não seria prático" o envio de caças para a Ucrânia

O Reino Unido diz que o envio de caças para a Ucrânia não é uma solução prática. A informação foi avançada esta terça-feira por um porta-voz do primeiro-ministro britânico.

O porta-voz de Rishi Sunak diz que os caças "Typhoon e F-35 são extremamente sofisticados e [os militares] demorariam meses a aprender a voar neles".

O Reino Unido refere ainda que vai continuar a discutir com os aliados a abordagem correta para apoiar a Ucrânia.

Joe Biden diz "não" ao envio de caças F-16 para a Ucrânia

A posição de Downing Street surge depois do Presidente dos Estados Unidos ter recusado enviar caças F-16 para a Ucrânia.

Apesar dos pedidos de aviões de combate por Kiev para enfrentar a invasão russa, Joe Biden garantiu que esse envio não vai acontecer.