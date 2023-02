FBI faz buscas na casa de Joe Biden

O FBI está a fazer esta quarta-feira buscas numa casa de Joe Biden em Rehoboth Beach, no estado de Delaware, nos Estados Unidos.

As buscas, já confirmadas pelo advogado do Presidente dos EUA, estão relacionadas com a investigação ao tratamento inadequado de documentos classificados.

Na semana passada, Biden tinha sido alvo de novas buscas do departamento de Justiça norte-americano numa outra casa, também em Delaware, onde foi encontrado material confidencial do período em que era senador e vice-Presidente de Obama.

Em atualização