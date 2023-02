FBI investigou antigo escritório de Joe Biden em novembro

A polícia federal (FBI, na sigla em Inglês) fez buscas no antigo escritório do Presidente Joe Biden no Centro Penn Biden, em Washington, em novembro, pelo menos uma semana antes de os seus advogados aí terem encontrado documentos classificados.

Estes documentos datavam do período em que foi vice-Presidente de Barack Obama, adiantou uma pessoa conhecedora do assunto.

A notícia da investigação de novembro tinha sido avançada esta terça-feira inicialmente pela CBS News.

A Casa Branca e os advogados pessoais de Biden não comentaram as notícias desta terça-feira, tal como um porta-voz do FBI e da Universidade da Pensilvânia, que gere o Biden Centre.